Der Sommer bringt wieder zahlreiche Baustellen

Mit dem Sommer gibt es auch sie wieder: die Sommerbaustellen - in Graz, auf den Landstraßen und auf den Autobahnen. Und es gibt auch heuer einige Hotspots, an denen die Autofahrer mit Staus rechnen müssen.

In Graz sind es vor allem Gleisbaustellen, bei denen die Verantwortlichen mit Staus und Verzögerungen rechen. „Hier wird vom Jakominiplatz bis zur Oper gearbeitet, was natürlich auch Straßensperren bedingt“, so der Grabungskoordinator Helmut Spanner. Derzeit könne man von der Mandellstraße kommend, nicht mehr in die Franz-Graf-Allee einfahren und im zweiten Bauabschnitt würde auch die Einfahrt in die Girardigasse vorübergehend gesperrt werden.

Schienenersatzverkehr für Linie 1 und 7

„Die zweite große Schienenbaustelle ist in der Leonhardstraße, diese bedingt auch eine Totalsperre“, so Spanner. Die Sperre gilt auch für die Straßenbahnlinien 1 und 7 - beide Linien werden die ganze Ferienzeit hindurch durch Busse ersetzt.

Kreuzung wird komplett umgebaut

Seit Juli wird die Kreuzung Puchstraße wegen der häufigen Staus komplett umgebaut. „Hier werden gerade im Seitenbereich Brückverbreiterungen gemacht, damit wir Ersatzspuren haben - diese Arbeiten bedingen zeitweise eine Zusammenlegung von zwei Fahrspuren auf eine“, so Spanner. Aus diesem Grund werden Stammer zufolge in zwei bis drei Wochen in diesem Bereich noch mehr Staus sowie Rückstauungen bis hin zum Südgürtel erwartet.

Die größten Baustellen auf Landesstraßen

Auf den steirischen Landesstraßen gibt es heuer insgesamt mehr als 60 Bauprojekte unterschiedlicher Größe: Größere Brocken hier sind die L502, die Lambrechter Straße, die dortige Brückensanierung und die B70, die Packer Straße, sowie der Umfahrungstunnel Voitsberg - dort wird der gesamte Verkehr durch die Stadt geleitet.

Autobahn-Großbaustellen bleiben

Auf den Autobahnen bleiben auch über den Sommer die Baustellen zwischen Graz-Ost und Graz-West sowie zwischen Leibnitz und Vogau wegen der Generalsanierung bestehen.

