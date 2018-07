Identitäre in Graz vor Gericht

Am Mittwoch hat in Graz der Prozess gegen 17 Anhänger der „Identitären“ begonnen. Die Anklage fußt u.a. auf einer Aktion, bei der am Dach des Grünen-Büros in Graz ein Transparent mit der Aufschrift „Islamisierung tötet“ angebracht wurde.

Mit rund zehn Minuten Verspätung hat der Prozess am Dienstag im Straflandesgericht Graz begonnen. Der Andrang war im Vergleich zu den Prozessen gegen Dschihadisten und den Amokfahrer mäßig, die Polizei war mit knapp 20 Kräften präsent. Den ganzen Juli lang gelten im Grazer Straflandesgericht erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Rund 40 Journalisten, Fotografen und Kameraleute waren akkreditiert, allerdings nicht alle zum Auftakt erschienen.

Allen 17 Angeklagten, alle Mitglieder der „Identitären Bewegung Österreich“, wird auch Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. An dieser Anklage gab es im Vorfeld des Prozesses Kritik - mehr dazu in Vor Identitären-Prozess: Kritik an Anklage. Die Staatsanwaltschaft hat auch Verhetzung, Sachbeschädigung und Nötigung angeklagt - mehr dazu in Grazer Identitäre: Prozesstermine stehen fest und in Identitäre: Vorerst kein Auflösungsverfahren.

Angeklagte aus drei Bundesländern

Vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes werden die Identitären als rechtsextreme Jugendorganisation eingestuft. Die Angeklagten sind zwischen 22 und 35 Jahre, sie stammen aus der Steiermark, Kärnten und Oberösterreich.

APA/STRINGER/APA-POOL

„Gegenstand der Anklage sind insgesamt vier Vorfälle, die von der Staatsanwaltschaft Graz als verhetzerisch und Begehung der kriminellen Vereinigung qualifziert wurden. Diese vier Vorfälle haben sich im Zeitraum April 2016 bis März 2017 abgespielt“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher.

Öffentlichkeitswirksame Aktionen

Neben der Aktion in Graz wurde eine Vorlesung über Asyl und Migration an der Universität Klagenfurt gestürmt. Flugblätter mit der Aufschrift „Integration ist eine Lüge“ wurden verteilt. In Maria Lankowitz im Bezirk Voitsberg wurden Heiligenfiguren mit schwarzen Müllsäcken im Sinne einer Burka-Verschleierung verhüllt. Bei der vierten Aktion wurde auf dem Dach eines Hauses in Wien ein Transparent mit islamfeindlichen Parolen befestigt.

Bacher: „In verhetzerischer Absicht“

Die Staatsanwalschaft Graz geht beim Verein von einer kriminellen Vereinigung aus. Das bekräftigte auch Hansjörg Bacher: „Nachdem der Gesetzgeber seit einiger Zeit das Vergehen der Verhetzung als Vereinigungstatbestand normiert hat, und man aufgrund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens davon ausgehen kann, dass diese Tathandlungen in verhetzerischer Absicht gesetzt wurden, ist eben durch den Zusammenschluss, durch das organisierte Zusammenwirken, auch von einer kriminellen Vereinigung auszugehen.“

APA/STRINGER/APA-POOL

Mit einem kurzen geschichtlichen Abriss zur Entstehung der IBÖ hatte der Staatsawalt den Prozess am Dienstag eingeleitet. Dabei betonte er stets, dass abgesehen von Stammtischen und Aktionen auch ein reger Merchandising-Betrieb aufgezogen wurde: Besonders ab 2015 sei es zu erhöhten Einnahmen und Umsatzsteigerungen gekommen, wobei die finanzielle Gebarung in einem eigenen Verfahren behandelt werde.

„Zum Hass aufstacheln“

Neben den medial bekannten Aktionen auf dem Dach der Grünen Partei-Zentrale in Graz, dem Dach der türkischen Botschaft in Wien oder in der Uni Klagenfurt sei die IBÖ laut dem Ankläger schon von Anfang an mit Aktionen „in verhetzerisches Milieu“ eingetaucht. Ab 2016 seien die Aktionen, die „zum Hass gegen bestimmte Gruppen aufstacheln“, intensiviert worden.

Die IBÖ wolle mit Absicht Menschen wie Ausländer, Muslime und Flüchtlinge verletzten, sie beschimpfen und in der öffentlichen Meinung herabsetzen, so der Staatsanwalt. „Die Identitären sind gut organisiert“, sagte der Ankläger. Er sprach von einer „fast militärisch strengen hierarchischen Ordnung“ - der Bundesleitung, die von Landesleitungen und Bezirksleiter gefolgt wird.

APA/STRINGER/APA-POOL

Der Staatsanwalt schilderte neben den bekannten Aktionen auch andere Fälle: In der Oststeiermark wurde auf die Tür eines Gastlokals zweier türkischstämmiger Familien, die teils seit 20 Jahren in Österreich leben, Plakate mit IBÖ-Parolen geklebt: „Die Leute haben nichts getan, arbeiten, zahlen Steuern. Wo kann man die Plakate kaufen? Im Shop von Martin Sellner und Patrick Lenart.“ Die beiden Angeklagten gelten als die Bundesleitung der IBÖ.

Rund 150.000 Euro lukriert

Die Aktionen der Identitären in der Steiermark, in Wien und in Kärnten wurden alle mit einer Kamera dokumentiert, dann wurden Filme daraus gemacht und ins Internet gestellt. Ziel der Videos sei es, so die Anklage, Menschen auf die Internetseite der Identitären zu locken. In den letzten zwei Jahren sei die Zahl der Mitglieder stark gewachsen.

Dadurch sei auch der Umsatz gestiegen, finde sich doch auf jedem Artikel, der über den Versandhandel gekauft werden kann, auch eine Kontonummer. Über den Versandhandel vertrieben werden T-Shirts, Tücher, Plakate oder Buttons mit dem Logo der Identitären. Im Vorjahr hätte man mit diesen Produkten und Spenden Einnahmen von rund 150.000 Euro lukriert. Doch das Geld würde nur bei den Geschäftsführern bleiben, der Verein und seine Landesstellen hätten davon nichts, so der Staatsanwalt.

„Wird schon viel zu lange weggeschaut“

Er kritisierte: „Es wird schon viel zu lange weggeschaut von solcher Hetze,“ aber wo die Politik versage, komme der Rechtsstaat. Am Ende seines Plädoyers richtete er seine Worte direkt an die Beschuldigten: „Die Frage der Zuwanderung kann nicht durch Hetze gelöst werden.“ Strafbar seien die Taten der Identitären laut Staatsanwalt mit einer Gesetzesänderung im Jahr 2016 geworden, als die Verhetzung auch zum Tatbestand der kriminellen Vereinigung aufgenommen wurde.

Die Übung in Spielfeld vergangene Woche komme zwar drei Jahre zu spät, „aber das ist keine Begründung für Hetze“, mahnte der Ankläger und sagte weiter zu den Männer und einer Frau auf der Anklagebank: „Das Problem der Zuwanderung lösen Sie nicht, dafür sind Sie zu faul, Sie kurbeln nur ihr Geschäft an, der Profit fließt in die OG (das Merchandise-Unternehmen der IBÖ, Anm.).“

Bis zu drei Jahre Haft

Die 17 Angeklagten aus der Steiermark, Kärnten und Oberösterreich verfolgten die Ausführungen des Staatsanwaltes aufmerksam, tauschten Blicke aus oder schüttelten den Kopf, bewegten sich auf ihren weißen Stühlen aber kaum. Als ihr Verteidiger am Wort war, folgte Kopfnicken. Er sagte, er verstehe die Anklage bis heute nicht, es gehe um die Meinungsfreiheit, um provokanten Aktionismus, aber nicht um Hetze.

Die Angeklagten hätten bei ihren Aktionen zulässige Kritik geäußert - aus Gründen der Heimatverbundenheit, der Tradition und aus Sorge um die Zukunft ihrer Kinder. Ziel der Anklage sei es nur, die Identitären mundtot zu machen. Am Nachmittag geht es mit den Befragungen der Angeklagten weiter. Alle Angeklagten sind derzeit auf freiem Fuß. Der Strafrahmen liegt bei bis zu drei Jahren Haft.