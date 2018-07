Feuerwehrmann bei Einsatz in Leoben verletzt

Im Keller eines Mehrparteienhauses in Leoben ist am Dienstag Feuer ausgebrochen. Die 14 Bewohner konnten sich über die Fenster in Sicherheit bringen, ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Einem Bewohner des Mehrparteienhauses war gegen 20.00 Uhr Rauch im Stiegenhaus aufgefallen - sofort verständigte er die Einsatzkräfte. Zunächst trafen Polizisten ein, die das Stiegenhaus aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Hitze nicht mehr betreten konnten. Jenen Bewohnern, denen der Weg nach draußen damit versperrt war, halfen sie über die Fenster im Erdgeschoss nach draußen.

APA/FF LEOBEN-STADT

Die Feuerwehr begann indes mit den Löscharbeiten. Der Einsatz gestaltete sich jedoch schwierig, da es zu massiver Rauch- und Hitzeentwicklung gekommen war. Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen mit 16 Fahrzeugen und 57 Kräften im Einsatz.

Atemschutztrupps eingesetzt

Zwei Atemschutztrupps wurden eingesetzt, um die Wohnungen auf allenfalls dort eingeschlossene Personen zu kontrollieren. Ein Feuerwehrmann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste vom Roten Kreuz erstversorgt werden. Gegen 23.00 Uhr war der Brand unter Kontrolle gebracht. Die Höhe des Schadens und die Brandursache waren bis zuletzt noch unbekannt.