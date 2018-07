Sammeltaxi nun auch in Süd- und Weststeiermark

Ein Jahr nach dem Start des „GUSTmobils“ in Graz-Umgebung, gibt es das Anruf-Sammeltaxi als „MOBIL Südwest“ jetzt auch in Deutschlandsberg und Leibnitz. Rund 35.000 Kunden nutzten das Angebot bisher.

Das Projekt eines Anruf-Sammel-Taxis zu günstigen Tarifen, genannt GUSTmobil, ist ein Erfolg - mehr dazu in Positive Bilanz nach zwei Monaten GUST-Mobil (1.9.2017). Seit dem Vorjahr haben mehr als 35.000 Kunden das Angebot in Graz-Umgebung in Anspruch genommen. Nun wird das Mobilitätsprojekt auf zwei südwestliche Bezirke ausgeweitet.

Preisgünstige Erweiterung zu Öffis

Wer kein eigenes Autos hat, bleibt gerade in ländlichen Gebieten, im wahrsten Sinn des Wortes, oft sitzen. Vor allem, wenn Bus und Bahn nicht die gewünschten Verbindungen fahren, etwa kurze Strecken zum Arzt, Supermarkt oder zur Gemeinde. Gerade für ältere oder gehbehinderte Menschen bietet hier das Sammeltaxi große Vorteile.

ISTmobil

Dieses ist seit 1. Juli unter dem Namen „MOBIL Südwest“ auch in Deutschlandsberg und Leibnitz unterwegs. "Zum Beispiel in Graz-Umgebung beträgt die Kurzstrecke 3,5 Kilometer - da werden drei Euro verrechnet. Bei „MOBIL Südwest" werden drei Euro erst nach 5,5 Kilometer fällig.“ Dies habe damit zu tun, dass es in den Randbezirken viel mehr ländlichere Gebiete gibt, in denen die Fahrtstrecken durchschnittlich länger sein werden, so der Initiator und Nationalratsabgeordnete aus Zwaring-Pöls, Ernst Gödl (ÖVP).

Großes Interesse steiermarkweit

Mit den Bezirken Graz-Umgebung, Deutschlandsberg und Leibnitz gebe es jetzt schon eine große Reichweite, so Gödl, doch es hätten bereits weitere Bezirke Interesse: „Meines Wissens arbeitet auch der Bezirk Weiz an einer derartigen Lösung und auch in der Obersteiermark wird schon eifrig diskutiert“, so Gödl.

Er fände es toll, wenn es diese Form der Mobilität künftig von Dorf zu Dorf innerhalb der ganzen Steiermark geben würde. Auch Jugendliche sollen vermehrt angesprochen werden, um das Sammeltaxi etwa nach Discobesuchen oder Parties zu benutzen, um sicher nachhause zu kommen.

