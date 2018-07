Arbeitsmaschine stand in Flammen

Eine sogenannte Rundballenpresse ist am Dienstag in Heiligenkreuz am Waasen im Bezirk Leibnitz in Brand geraten. Verletzt wurde niemand; Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unbekannt.

Zu dem Brand in Heiligenkreuz am Waasen im Bezirk Leibnitz ist es am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr gekommen: Mit einer Arbeitsmaschine, einer sogenannten Rundballenpresse, hatte ein 31-jähriger Landwirt auf einem Getreidefeld Stroh zu Rundballen gepresst - als die Maschine an seinem Traktor plötzlich in Brand geriet.

Umgehend hängte der Mann das Fahrzeug von der in Flammen stehenden Rundpresse ab und versuchte den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen ihm zu Hilfe und löschten schließlich den Brand. Verletzt wurde niemand; Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unbekannt.