Metallfelge löste sich: 17-Jähriger schwer verletzt

Bei Reparaturarbeiten an einer Schiebetruhe ist ein 17-Jähriger in Neudau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld am Mittwoch schwer verletzt worden: Eine Metallfelge hatte sich gelöst - und traf ihn im Gesicht.

Gegen 8.15 Uhr hatte der 17-Jährige den Reifen der Schiebetruhe abgelöst und gegen einen neuen eingetauscht. Nachdem er ihn befestigt hatte, begann er den Reifen mit einem Kompressor aufzupumpen. Durch den Druck dürften sich die Schweißpunkte der Metallfelge gelöst haben - sie wurde in zwei Teile gespalten und von der Schiebetruhe weggeschleudert. Einer der Teile traf den 17-Jährigen im Gesicht und verletzte ihn schwer.

Mit Rettungshubschrauber ins Spital gebracht

Seine Arbeitskollegen kamen dem Verletzten zu Hilfe, führten die Erstversorgung durch. Das Rote Kreuz lieferte den 17-Jährigen anschließend in das Landeskrankenhaus Hartberg ein. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er von dort aus ins LKH Graz gebracht.