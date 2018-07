Unterflurtrasse Voitsberg: Totalsperre bis Herbst

Seit März laufen in Voitsberg die Bauarbeiten der Sanierung der Unterflurtrasse. Derzeit ist der Tunnel noch einspurig befahrbar - ab Montag kommt es zu einer Totalsperre bis September.

In den letzten vier Monaten wurde die Unterflurtrasse komplett ausgehöhlt. Nun werden letzte Abdichtungsarbeiten getätigt, bevor die intensive Bauphase im 3-Schichtbetrieb beginnt

Herstellung der Betonfahrbahn

„Wir beginnen am Montag im Zuge der Vollsperre mit den Vorbereitungen für die Herstellung der Betonfahrbahn. Für diese Arbeiten ist zwingend eine Vollsperre des Tunnels erforderlich, weil wir da die gesamte Breite der Fahrbahn für den Betonfertiger brauchen“, so der Projektleiter Jakob Kogler-Sobl. Die Totalsperre werde intensiv genutzt, um einen Vorsprung in der Bauzeit herauszuholen.

ORF

Ab Montag muss der gesamte Verkehr über das Stadtgebiet von Voitsberg ausweichen, das Umleitsystem habe sich aber bereits jetzt mit der Teilsperre des Tunnels sehr gut bewährt. Die Totalsperre wird bis 9. September gelten - nicht zuletzt deswegen, weil die Verkehrsbelastung in der Ferienzeit um 30 Prozent zurückgeht.

