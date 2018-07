Hälfte der Waldhonigernte fällt heuer aus

Die Honigernte fällt heuer in ganz Österreich sehr mager aus. Besonders betroffen ist laut Imkern der Waldhonig - dieser macht rund die Hälfte des Honigertrags aus. Nun drohen höhere Preise - vor allem für Waldhonig.

Die magere Honigernte habe vor allem mit den vielen Regenfällen sowie den hohen Temperaturen im Frühjahr zu tun - mehr dazu in noe.orf.at (3.7.2018). In der Steiermark sei man mit einem blauen Auge davongekommen, da es eine sehr gute Blüten-Honig-Ernte gebe.

500.000 Kilogramm Einbuße bei Waldhonig

Beim Waldhonig hingegen, müsse man mit hohen Einbußen rechnen. „Es fehlt von der absoluten Menge her der Waldhonig, der sehr begehrt ist und zumindest die Hälfte des Honigkonsums ausmacht. Das heißt, es werden so etwa 500.000 Kilogramm an Honig fehlen“, so der Präsident des Landesverbands für Bienenzucht, Maximilian Marek.

dpa/dpaweb/dpa/Z1003 Jens Büttner

Waldhonig entsteht nicht aus dem Nektar von Blüten. Die Bienen sammeln Honigtau - eine süße Masse, die von Insekten, wie etwa Blattläusen oder Blattflöhen beim Saugen von Pflanzen ausgeschieden wird. Da Honigtau vor allem an Waldbäumen zu finden ist, kam es zu der Bezeichnung „Waldhonig“.

„Mindestens ein Euro Preissteigerung“

Die reduzierte Honigernte hat Marek zufolge damit zu tun, dass es einerseits für die Bienen im Juni kaum Flugtage gab und andererseits die heftigen Regenfälle die Honigtau-Erzeuger von den Bäumen schwemmten. Weniger Waldhonig bedeutet, dass der Preis steigen wird: „Wir liegen jetzt im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Euro pro Kilogramm, der halbe Kilogramm bei 6 bis 6,50. Euro. Wir werden mit mindestens einem Euro Preissteigerung rechnen müssen“, so Marek.

Link