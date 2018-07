Homeless World Cup: Inklusion durch Sport

Unter dem Motto #grazspieltwieder ist die steirische Landeshauptstadt bis Freitag auch die europäische Hauptstadt des sozialen Straßenfußballs: Mit dem Homeless World Cup will man ein Zeichen für mehr Zusammenhalt setzen.

Mit #grazspieltwieder präsentiert sich die steirische Landeshauptstadt nach der Gründung des Homeless World Cups im Jahr 2003 und den Special Olympics 2017 erneut als Metropole im Bezug auf soziale Inklusion durch Sport - mehr dazu in Homeless World Cup kehrt nach Graz zurück.

„Menschen vom Rand in die Mitte geführt“

„Da geht’s um die Frage, dass Menschen, die den Boden unter den Fußen verloren haben, wieder Boden finden, merken, sie sind mit ihren Fähigkeiten in der Gesellschaft wohlgesonnen und sie werden hier anerkannt: Man freue sich mit ihnen mit, man leide mit ihnen mit. Es werden Menschen vom Rand in die Mitte geführt“, so Caritas-Direktor Herbert Beiglböck.

Caritas Steiermark

Im heimischen Team spielen neben Flüchtlingen auch Österreicher, die sozial ins Abseits abrutschten und beispielsweise von der Caritas oder anderen Hilfsorganisationen aufgefangen wurden. „Wir haben alle unseren sozialen Hintergrund, deswegen sind wir ja da. Und das hat mir sehr viel Halt gegeben, das motiviert mich - und es hat mich auf jeden Fall nach langjährigen Problemen zurückgeführt“, so Thomas, der Kapitän der „Initiative Gold“.

Auftaktspiel: Sieg gegen Deutschland

Betreut werden die Österreicher von dem ehemaligen Sturm und ÖFB-Nationalteam-Spieler Gilbert Prilasnig. „Es geht natürlich auch um Tore und das sind Erfolgserlebnisse, die den Spielern irrsinnig viel bringen. Es geht darum, dass sie vor Publikum Fußball spielen können mit Wettkampfatmosphäre - und sich dadurch emotional sehr viel tut bei den Teilnehmern“, so Prilasnig. Im Auftaktspiel am Mittwoch konnten die Österreicher im ewig-jungen Duell Deutschland mit 6:1 vom Grazer Hauptplatz fegen.

