ÖFB-Cup-Auslosung verspricht spannenden Start

Noch läuft die Fußball-WM in Russland, aber in etwas mehr als zwei Wochen startet in Österreich die neue Saison. Los geht es mit der ersten Runde im ÖFB-Cup - und die Auslosung hat für einen steirischen Klub ein attraktives Los gebracht.

Tabelle: Eine Tabelle der ersten Runde im ÖFB-Cup finden Sie hier!

Das Duell Regionalliga gegen Bundesliga gibt es in Allerheiligen: Die Südsteirer treffen auf den SV Mattersburg. Mit Amstetten und Horn sind auch zwei Zweitliga-Klubs aus Niederösterreich in der Steiermark zu sehen. Amstetten ist in Deutschlandsberg zu Gast und Steirercup-Sieger Mettersdorf empfängt Horn. Mit dem GAK hat noch ein viertes Team aus der Steiermark Heimrecht.

Sturm startet im Burgenland

Der Aufsteiger in die Regionalliga trifft auf Mannsdorf aus Niederösterreich. Sturm startet die Mission Titelverteidigung bei Siegendorf im Burgenland. Hartberg ist in Grödig zu Gast. Die Zweitliga-Klubs Lafnitz und Kapfenberg sind in Tirol bei Kitzbühel bzw. Reichenau im Einsatz. Gleisdorf spielt zum Cup-Auftakt in Stadlau.

