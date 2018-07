Med Uni Graz: Wettkampf um 360 Studienplätze

Am Freitag findet der Aufnahmetest für das Medizinstudium in Graz statt. 3.000 Bewerber wollen einen der begehrten 360 Plätze an der Med Uni Graz ergattern, um Ärztin bzw. Arzt werden.

Um 7.40 Uhr ging auf der Grazer Messe der Aufnahmetest für das Medizinstudium in Graz los. Gefragt sind umfangreiches Wissen in Mathematik, Biologie, Physik, Chemie und Lesekompetenz. Zudem ist auch analytisches Denken Teil des Tests.

Rund 600 Bewerber weniger als im Vorjahr

Von den 360 Plätzen betreffen 336 Humanmedizin und 24 Zahnmedizin. 3.600 Bewerber gab es im Vorjahr, heuer fiel die Zahl der Interessenten mit 3.000 deutlich geringer aus. „Der Grund, warum sich heuer sowohl an der Medizinischen Universität in Graz als auch in Wien etwas weniger Studienbewerber angemeldet haben, liegt sicher darin, dass in Linz 60 Studienbewerber mehr aufgenommen werden“, so die Vizerektorin der Med Uni Graz, Doris Lang-Loidolt.

Drei Viertel der Studienplätze gehen übrigens an österreichische Bewerber, 20 Prozent an jene aus EU-Staaten, die restlichen fünf Prozent sind für Interessenten aus Nicht-EU-Ländern reserviert, wie etwa aus Russland, Japan oder den USA.

Über 80 Prozent schließen Studium ab

Die häufige Kritik, dass der Aufnahmetest zu schwer sei und deshalb viele für den Arztberuf geeignete Menschen daran scheitern, lässt die Vizerektorin nicht gelten. Seit dem strengen Auswahlverfahren würden Lang-Loidolt zufolge über 80 Prozent derjenigen, die aufgenommen werden, das Medizinstudium auch abschließen. Um 15.40 Uhr endet am Freitag die zukunftsentscheidende Prüfung - die Ergebnisse folgen im August.

