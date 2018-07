Amtsmissbrauch: Polizisten in Leoben vor Gericht

In Leoben stehen am Freitag zwei Polizisten wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht: Einer von ihnen soll im vergangenen Mai in Leoben eine Frau gestoßen haben. Beide leisteten erst wenige Minuten später Hilfe.

Wie sich der Vorfall im Mai genau zugetragen hat, soll ab Freitagvormittag ein Schöffengericht in Leoben klären - mehr dazu in Unterlassene Hilfeleistung: Vorwurf gegen Polizei (22.8.2017). Beteiligt am Vorfall sind zwei Polizisten, das Opfer sowie ein Zeuge, der wegen falscher Zeugenaussage angeklagt wurde.

Vorwurf: Körperverletzung und Amtsmissbrauch

Auf einem der Staatsanwaltschaft zugespielten Überwachungsvideo ist zu sehen, wie einer der Polizisten eine Frau schubst, sie rücklings zu Boden geht und die zwei Beamten mit einem dritten Mann weggehen.

Erst Minuten später sollen die Polizisten wieder zurückgekommen sein, um der Frau zu helfen. Daher wirft die Staatsanwaltschaft Leoben einem Polizisten das Vergehen der Körperverletzung unter Ausnützung der Amtsgewalt vor, beide müssen sich wegen Amtsmissbrauchs verantworten.

Widersprüchliche Aussagen

Die Polizisten behaupten aber, dass sie die Frau lediglich weggeschoben, nicht gestoßen hätten. Im Falle eines Schuldspruchs drohen den Polizisten bis zu fünf Jahre Haft. Ein Zeuge, der ebenfalls auf dem Video zu sehen ist, muss sich wegen Falschaussage verantworten. Er habe zuerst angegeben, bei dem Vorfall im Mai zu alkoholisiert gewesen zu sein, um sich zu erinnern. Später behauptete er, die Frau habe die Polizisten provoziert. Ihm drohen bis zu drei Jahr Haft. Ein Urteil wird noch am Freitag erwartet.

