Vergabestart für Umbau der Kreuzung Trautenfels

Es ist ein Projekt, das seit Jahren auf seine Umsetzung wartet: die neue Kreuzung in Trautenfels entlang der Ennstal Straße (B320). Nun beschloss die steirische Landesregierung, in den nächsten Wochen mit der Vergabe zu starten.

Seit gut zehn Jahren liegen die Umbaupläne für die Kreuzung in Trautenfels in den Schubladen des Landes. Jetzt soll es endlich so weit sein: Im Büro von SPÖ-Verkehrslandesrat Anton Lang geht man davon aus, dass man noch im Sommer das Vergabeverfahren starten wird.

Ausschreibung in vier bis sechs Wochen

Es gibt noch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs abzuwarten - doch im Wesentlichen würden alle notwendigen Bescheide rechtskräftig vorliegen. Demnach sollte in den nächsten vier bis sechs Wochen eine EU-weite Ausschreibung vom Land Steiermark ausgegeben werden. Anfang 2019 könnte der Bau-Auftrag dann vergeben werden.

Entstehen soll eine niveaufreie Überführung der B320 mit einem darunter liegenden Verteilerkreis. So soll die Kreuzung Trautenfels mit der B75, der Glattjoch Straße und der B145, der Salzkammergut Straße nachhaltig verbunden werden, um den aktuellen und künftigen Verkehrsbelastungen stand zu halten.

Baukosten auf rund 11,6 Millionen Euro gestiegen

Was schon vor der Alpinen Ski WM in Schladming geplant wurde, soll jetzt endlich umgesetzt werden - nicht zuletzt wegen des neuen Leitspitals in Trautenfels. Wegen der jahrelangen Verzögerungen sind die Baukosten um 600.000 Euro auf rund 11,6 Millionen Euro gestiegen, heißt es aus dem Büro des Verkehrslandesrats.