Fachkräftemangel: „Rückholaktion“ geplant

Ost- und Südtirol hat viel mit der Steiermark gemein - so etwa den geplanten Breitband-Ausbau oder den Fachkräftemangel. Die steirische Delegation holte sich bei einer Tirolreise Impulse für die Regional-Entwicklung.

Bei einem Treffen der steirischen Delegation mit dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher in Bozen werden gleich mehrere Themen angesprochen, die für beide Regionen Priorität haben.

Ausbau von Glasfasernetz geplant

Südtirol verfolgt das ehrgeizige Ziel, spätestens in sieben Jahren, 85 Prozent aller Haushalte auch im unwegsamen Gelände an die moderne Datenautobahn angeschlossen zu haben. Bei uns will die Energie Steiermark bis 2022 einhundert Millionen Euro in den Ausbau der Glasfasernetze investieren.

Besonders zu schaffen macht Südtirol die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte: „Wir brauchen fähige Menschen im Land. Wir haben Facharbeitermangel und deshalb versuchen wir diese wieder konkret anzuwerben, auch direkt zu kontaktieren. Das machen Privatunternehmen, das macht auch die Landesverwaltung. Und es gibt auch eine Finanzierung für Unternehmen, die Facharbeiter aus dem Ausland - und in diesem Fall auch aus der Steiermark - wieder zurückzuholen“, so Kompatscher.

Steiermark plant „Rückholaktion“ von Fachkräften

Die Steiermark möchte diese Facharbeiter aus Südtirol natürlich im Land behalten und startet ihrerseits eine Art „Rückholaktion“. „Wir haben natürlich das Ziel, die Steirerinnen und Steirer, die in Wien und der Welt erfolgreich sind, jetzt einzuladen, wieder in unsere wunderschönen steirischen Regionen zu ziehen. Es gibt Arbeitsplätze, es gibt die höchste Lebensqualität und es ist jetzt einfach Zeit, wieder heim zu kommen“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ).

Schickhofer spricht wörtlich von „Paketen“ die für steirische Fachkräfte im Ausland verstärkt als Anreiz dafür geschnürt werden sollen, wieder in die Steiermark zurückzukehren.

Link: