Motorradsturz: Lenkerin schwer verletzt

Donnerstagfrüh hat sich in St. Leonhard in Graz ein Unfall mit einem Leichtmotorrad ereignet. Eine 25-jährige Motorradlenkerin wurde dabei schwer verletzt.

Die 25-jährige Leibnitzerin fuhr gegen 7.20 Uhr auf der Plüddemanngasse in Richtung Grazer Innenstadt. Als sie im Kreuzungsbereich auf Höhe Krenngasse mit ihrem Leichtmotorrad geradeaus über die Kreuzung fahren wollte, fuhr eine 39-jährige Pkw-Lenkerin in die Kreuzung in Richtung Plüddemanngasse ein, um in diese links abzubiegen.

Sturz durch Gefahrenbremsung

Dabei übersah die 39-jährige Grazerin vermutlich die herannahende Motorradlenkerin. Die 25-Jährige leitete eine Notbremsung ein, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern - dabei stürzte sie und verletzte sich schwer. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die Schwerverletzte in das LKH Graz eingeliefert.

Im Juli haben sich bereits einige Motorradunfälle ereignet die bisher zahlreiche Schwerverletzte und drei Tote forderten - mehr dazu in Verkehrsunfälle forderten zwei Tote (5.7.2018), Biker-Ehepaar stürzte: Frau schwerst verletzt (1.7.2018), Zwei 16-jährige Biker bei Auffahrunfall verletzt (1.7.2018) sowie in Steirischer Biker starb bei Unfall in Salzburg (1.7.2018).