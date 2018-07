Greenpeace prüft erneut Schulessen

Greenpeace überprüft zum zweiten Mal, wie gesund das Mittagessen in Schulen und Kindergärten in Graz, Leoben und Kapfenberg ist. Bei der ersten Untersuchung lag die Steiermark im Bundesländervergleich an vorletzter Stelle. Daraufhin wurden Konsequenzen gezogen.

Im Mai wurde die erste Überprüfung der Umweltschutzorganisation veröffentlicht. Damals war das Ergebnis für die steirischen Schulen und Kindergärten alles andere als gut - mehr dazu in Gesundes Schulessen: Steiermark hinkt nach (28.5.2018). Klare Vorgaben seitens der Politik forderte Greenpeace daraufhin ein.

Neue Informationskampagne geplant

In der Steiermark werde seit Jahren intensiv am Thema gesunde Ernährung in Kindergärten und Schulen gearbeitet, heißt es dazu aus dem Büro von Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP). Für nächstes Jahr sei eine neue Informationskampagne für mehr Gemüse in Kindergärten und Schulen in Planung - auch als Reaktion auf das Greenpeace-Ranking.

dpa/Jörg Carstensen

Voschläge, aber keine Verpflichtung

Zudem soll in einer Studie erhoben werden, wie hoch der Anteil an heimischen Lebensmitteln und Bio-Produkten im Schul- und Kindergartenessen tatsächlich ist. Seitens des Landes gibt es den Vorschlag, dass mindestens 30 Prozent heimische Ware im Essen für die Kinder und Jugendlichen verwendet werden soll. Laut Greenpeace seien das erste gute Ansätze. Daran könne man sich halten, müsse aber nicht.

Bei der zweiten Untersuchung werden wieder drei Kategorien abgefragt:

Wie hoch ist der Anteil an Bio-Lebensmittel?

Wie viel regionale Kost wird angeboten?

Welche Maßnahmen gibt es zur Reduktion von Fleischmahlzeiten?

Untersuchungsergebnis noch vor Schulstart

In Leoben wurde die Befragung schon durchgeführt, heißt es auf Anfrage. Dort werden die öffentlichen Kindergärten und Schulen vom Verein Jugend am Werk mit Essen versorgt. Laut der Stadtgemeinde Leoben liege der Anteil an regionalen Produkten derzeit bei rund 70 Prozent. Das ist weitaus höher, als der vorgeschlagene Mindeststandard von mindestens 30 Prozent.

Die Untersuchung von Greenpeace läuft seit einigen Wochen und soll noch vor Schulbeginn im August präsentiert werden.

Links: