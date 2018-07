Unwetter: Tausende Haushalte ohne Strom

Schwere Unwetter mit Sturm und Hagel sind Donnerstagabend über Teile der West-, Süd- und Oststeiermark niedergegangen. Tausende Haushalte waren ohne Strom. Die Feuerwehren waren im Großeinsatz.

Für die Bundesländer Steiermark, Niederösterreich und Burgenland musste schon am Nachmittag die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen werden. Die erste Unwetterfront entlud sich über dem Wechsel. Hagel richtete dort schwere Schäden an, betroffen war zum Beispiel St. Lorenzen am Wechsel.

Hagel und Starkregen

Hagelunwetter gab es auch im Großraum Pischelsdorf und im oberen Feistritztal. In Birkfeld (Bezirk Weiz) regnete es mehr als 90 Liter pro Quadratmeter. Auch die Weststeiermark traf es. In Mooskirchen (Bezirk Voitsberg) überflutete der starke Regen unzählige Straßen und Keller.

Aquaplaning: Schwerer Lkw-Unfall

Auf der Südautobahn kam es zwischen dem Herzogbergtunnel und Unterwald wetterbedingt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw geriet aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene. Das Führerhaus des Schwerfahrzeuges wurde unter den Aufleger gedrückt, der Motorblock des Lasters wurde herausgerissen. Der 48 Jahre alte Fahrer aus Tschechien wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die A2 war aufgrund des Unfalls und der Bergung zeitweise zur Gänze gesperrt.

FF Ligist

6.500 Haushalte zeitweise ohne Strom

Auch der Süden der Steiermark blieb nicht verschont. Im Bezirk Leibnitz gab es ebenfalls Überflutungen, zahlreiche Bäume stürzten um. Laut Energie Steiermark waren 6.500 Haushalte vorübergehend ohne Strom. Betroffen waren vor allem die Gebiete rund um Großklein und Heimschuh.

Im Bezirk Graz-Umgebung gab es rund um Mellach schwere Unwetter mit Hagelschlossen so groß wie Tischtennisbälle. Laut Feuerwehr waren in den Unwettergebieten 83 Feuerwehren bei mehr als 120 Einsätzen tätig.