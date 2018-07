Klangwolke mit Schubert über der Steiermark

Am Samstagabend erklingt zum bereits zwölften Mal die ORF Steiermark-Klangwolke. Im Fokus steht heuer das styriarte-Konzert „Schubert in Stainz“. Übertragen wird das Kulturereignis auch in ORF III.

Das Konzert „Schubert in Stainz“ ist einer der Höhepunkte der heurigen styriarte. Dirigiert von Andrés Orozco-Estrada erklingt Franz Schuberts größte Messe – im Originalklang seiner Zeit – in der Pfarrkirche Stainz.

Spirituelles Ringen

Laut dem Intendanten der styriarte, Mathis Huber, ist es vor allem die spirituelle Note, die dem Konzert etwas Besonderes verleiht: „Das ist die schönste Messe von Franz Schubert, die As-Dur-Messe, eine Messe, die das Ringen des Komponisten um den Glauben, die Spirtualität, das Leben außerhalb unseres Alltags zeigt. Das ist eine Messe, die den Kampf eines Menschen zeigt.“

styriarte/Werner Kmetitsch

Der Geist von Nikolaus Harnoncourt

Er sei sehr froh, so Huber, „dass wir den spirtuellen Mittelpunkt der styriarte, die Pfarrkirche von Stainz, wieder ins Spiel gebracht haben, und dass wir an eine Tradition anschließen, in der der Geist von Nikolaus Harnoncourt noch lange nachwirken wird.“

Live dabeisein

Um 21:00 Uhr beginnt die Live-Übertragung des Konzerts aus der Schloßkirche Stainz auf Radio Steiermark und auf ORF III. Darüberhinaus wird es rund um dieses Konzert an 30 Orten Veranstaltungen geben - unter anderem im Grazer Landhaushof oder im Museumshof in Bad Radkersburg - mehr dazu in Hier können Sie die Klangwolke erleben. So wird die Klangwolke durch das ganze Land getragen.

