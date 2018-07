Schickhofer übt Kritik nach Enthaftungen

Nach der Enthaftung von Terrorverdächtigen in Graz hat jetzt LH-Stv Schickhofer (SPÖ) reagiert und das als "sicherheitspolitische Bankrotterklärung der schwarz-blauen Bundesregierung“ bezeichnet.

In Graz sind als gefährlich eingestufte Terrorverdächtige auf freien Fuß gesetzt worden, weil die Staatsanwaltschaft nicht fristgerecht Anklage erhoben hat und das Gericht aus formalen Gründen die Enthaftung anordnen musste - mehr dazu in nhaftierte Terrorverdächtige frei.

„Massiver Handlungsbedarf“

Der für die Sicherheit und den Katastrophenschutz in der Steiermark zuständige Landeshauptmann-Stv. Michael Schickhofer (SPÖ) reagierte am Samstag mit Sorge: „So etwas darf in einem Rechtsstaat nicht passieren. Wenn Terrorverdächtige enthaftet werden, obwohl sie nach wie vor als gefährlich eingestuft werden, hat der weisungsbefugte Justizminister und in Wahrheit die gesamte schwarz-blaue Bundesregierung massiven Handlungsbedarf“, so Schickhofer.

Schickhofer sieht Folgen von Sparmaßnahmen

Die Bundesregierung spare beim Personal und vor allem in der Justiz, sagte Schickhofer, das habe „zur Folge, dass aus formalen Gründen 14 Dschihadisten aus der Haft entlassen werden, weil nicht angeklagt wird. Wir werden das nicht akzeptieren, wenn Justizminister Moser hier sein Ressort anscheinend nicht im Griff hat.“