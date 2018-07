Bei Saunabrand Eingeschlossener gerettet

In Thörl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist Samstagfrüh die Sauna in einem Wohnhaus in Brand geraten. Ein Bewohner, der im Haus eingeschlossen war, wurde von der Feuerwehr, deren Rüsthaus gleich daneben liegt, gerettet.

Das Feuer brach am Samstag in den frühen Morgenstunden in einem Wohnhaus direkt neben dem Rüsthaus der Feuerwehr aus. Die Feuerwehr stellte sehr schnell fest, dass der Brandherd in der Sauna des Hauses lag.

Freiwillige Feuerwehr Thörl

Im ersten Stock eingeschlossen

Im ersten Stock des Hauses war eine Person durch das Brandgeschehen eingeschlossen. Die Einsatzkräfte kämpften sich mit schwerem Atemschutz durch das stark verrauchte Obergeschoß zu ihm vor. Der Bewohner wurde in Sicherheit gebracht und vom Roten Kreuz sowie vom Feuerwehrarzt versorgt.

Freiwillige Feuerwehr Thörl

Freiwillige Feuerwehr Thörl

Weitere Feuerwehren halfen

Zeitgleich wurde der Brand von innen und außen bekämpft. Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren aus Aflenz, St. Ilgen und der Betriebsfeuerwehr-Böhler aus Kapfenberg angefordert.

Freiwillige Feuerwehr Thörl

Haus unbewohnbar

Gegen 06:30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Anschließend wurde das Gebäude mittels Durchbelüfter rauchfrei gemacht. Aufgrund der Schäden sei das Bewohnen der Wohnhauses bist auf weiteres nicht mehr möglich, hieß es von der Feuerwehr.