25-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall in Halltal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Samstag ein 25-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Mann war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gestürzt.

Der 25-Jährige war am Samstag gegen 13:00 Uhr in einer Gruppe auf der B21 in Richtung Mariazell unterwegs. Kurz nach Halltal kam es zu dem Unfall.

Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag | Weißenbacher P.

Schwere Fußverletzung

Im Bereich des Kreuzberges kam der Biker aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab und stürzte gegen eine Böschung- Der 25-Jährige wurde mit einer schweren Fußverletzung vom Roten Kreuz Mariazellerland notärztlich versorgt und ins LKH Bruck an der Mur transportiert.