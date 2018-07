Rauferei vor Lokal: Trio mit Softgun bedroht

Drei Männer sind in der Nacht auf Sonntag vor einem Lokal in St. Marein im Mürztal in eine verbale Auseinandersetzung mit vier weiteren jungen Männern geraten und mit Softguns bedroht worden. Ein 27-Jähriger wurde leicht verletzt.

Die drei Männer warteten vor einem Lokal auf ein Taxi. Dabei gerieten sie mit vier Burschen in einen Streit, der in eine Rauferei ausartete. Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde dabei leicht verletzt.

Zweite Waffe gleich wieder eingesteckt

Danach wurde auf den Verletzten eine Schusswaffe - wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine Softgun - gerichtet. Auch eine weitere Schusswaffe soll gezogen, aber gleich wieder eingesteckt worden sein, wie die Begleiter des 27-Jährigen angaben.

Zwei Verdächtige gestanden

Als diese ankündigten, die Polizei zu holen, flüchteten die Täter zu Fuß. Die Polizei nahm nach kurzer Fahndung vier Verdächtige - zwei 17-Jährige sowie ein 22-Jähriger aus Afghanistan und ein 18-Jähriger aus dem Irak - festgenommen. Zwei von ihnen waren geständig und führten die Beamten zu dem Gebüsch, in das sie ihre Softguns bei der Flucht geworfen hatten. Zwei der vier Männer werden wegen Körperverletzung und Drohung angezeigt.