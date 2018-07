Überholmanöver missglückt: Vier Verletzte

Bei einem Überholmanöver sind zwei Pkws am Sonntag in Weiz zusammengestoßen; drei Personen wurden teils schwer verletzt. Bei einem weiteren Überholvorgang in Hartberg-Fürstenfeld wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Mit seinem Motorrad war der junge Grazer gegen 14.45 Uhr auf der Schloffereckstraße (L 406) von Winzendorf in Richtung Pöllau unterwegs gewesen, als es zum Unfall kam. Laut Augenzeugen hatte der 20-Jährige zum Überholen eines Fahrzeugs angesetzt. Plötzlich kam ihm jedoch ein Pkw entgegen, weshalb er den Überholvorgang abbrach.

Beim Versuch, sich wieder hinter dem Fahrzeug einzuordnen, geriet der 20-Jährige jedoch ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte in ein Waldstück, wo er schwer verletzt liegen blieb. Nach der Erstversorgung wurde er in das LKH Hartberg eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

In Bach gestürzt

Zu einem weiteren schweren Unfall kam es am Sonntag in Schrems im Bezirk Weiz, als ein 31-jähriger Pkw-Lenker den Wagen eines 51-Jährigen überholen wollte. Dabei stießen die Autos jedoch zusammen: Das Fahrzeug des 51-Jährigen kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Schremsbach.

Dabei erlitt der 51-Jährige schwere Verletzungen; seine mitgefahrene 49-jährige Gattin und seine 26-jährige Tochter wurden leicht verletzt. Im LKH Weiz wurden sie behandelt.