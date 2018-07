Chris Lohner feiert 75. Geburtstag

Die Dame mit dem unverwechselbaren roten Pagenkopf und der ebenso unverwechselbaren Stimme feiert am Dienstag ihren 75. Geburtstag. Lohners Lebenselixier sei die Neugierde und ein respektvoller Umgang mit Menschen.

Chris Lohner, die österreichische Schauspielerin, Moderatorin, Autorin sowie Stimme der ÖBB wurde unter anderem durch die Fernsehserien „Kottan ermittelt“ sowie „Tohuwabohu“ bekannt. Im Jahr 1993 erhielt sie die Goldene Romy für ihre Programmansagen im ORF.

„Geschichten aus meinem Leben“

„Viele Menschen sind mit mir erwachsen geworden und viele Menschen sind mit mir zusammen alt geworden, das finde ich toll“, so Lohner. Sogar in New York habe sie eine nette Begegnung gehabt, als ein aus Südtirol stammender Rezeptionist des Plaza Hotels sie wiedererkannte, so Lohner. Diese lieh nämlich früher der Südtiroler Kasperlpost ihre Stimme.

Inge Prader

Zuletzt stand Chris Lohner als Erzählerin für die Rocky Horror Show in der Grazer Oper auf der Bühne - mehr dazu in Standing Ovations bei Rocky Horror Show (28.6.2018) - außerdem tourt sie mit ihrem Soloprogramm „Geschichten aus meinem Leben“ durch Österreich. Im nächsten Jahr wird sie in der Wiener Volksoper zu sehen sein.

„Mit Menschen respektvoll umgehen“

„Ich glaube, es ist auch wichtig, neugierig zu bleiben, kritisch zu bleiben und alles zu hinterfragen. Das ist schon auch ein Lebenselixier“, so Lohner. Auch der Umgang mit anderen Menschen sei ihr besonders wichtig: „Man kann nicht die ganze Welt lieben, aber man kann mit Menschen respektvoll umgehen.“

Bereits seit 18 Jahren ist Chris Lohner Botschafterin für das Projekt „Licht für die Welt“, das sich für blinde Menschen und Menschen, die unter Augenerkrankungen leiden oder anderweitig eingeschränkt sind, einsetzt.

Link: