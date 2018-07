Identitären-Prozess um Aktion an Uni Klagenfurt

In Graz wird am Montag der Prozess gegen 17 mutmaßliche Mitglieder und Sympathistanten der Identitären Bewegung Österreichs (IBÖ) fortgesetzt - zunächst wurde eine Aktion der IBÖ in Klagenfurt behandelt.

Den Angeklagten wird das Vergehen der kriminellen Vereinigung vorgeworfen, in einzelnen Fällen auch Verhetzung, Nötigung und Sachbeschädigung - mehr dazu in Identitären-Prozess: Diskussion um Hetze (4.7.2018) und Identitären-Prozess: Aktionen gestanden (6.7.2018). Als Gruppe, gekleidet in Anzügen, mit akkuraten Haarschnitten und gepflegten Bärten saßen sie im Grazer Straflandesgericht: 15 der 17 Angeklagten, zwei von ihnen waren beruflich entschuldigt.

Der Richter ging nach der Wichtigkeit ihrer Funktion bei den Identitären vor, befragte zuerst den ehemaligen Obmann, danach den Leiter der Landesgruppe Wien nach ihrer Motivation. Die Antworten glichen einander fast aufs Haar: Man sei gegen Multi-Kulti, gegen Massenzuwanderung, gegen Islamisierung - und wolle das aktionistisch thematisieren. Das betonte auch der Leiter der Landesgruppe Steiermark, auch er Student wie die beiden, die vor ihm an der Reihe waren, auch er finanziert von Eltern oder durch Gelegenheitsjobs.

Gerangel an der Hörsaaltür

Im Juni 2016 stürmte er mit anderen IBÖ-Aktivisten in den Hörsaal C der Uni Klagenfurt, wo eine Vorlesung über Asyl und Migration stattfand. Mit Gleichgesinnten hielt er Transparente hoch: „Integration ist eine Lüge“ stand auf einem - und es wurden Softbälle geworfen, eine symbolische Steinigung.

Der Uni-Rektor schritt ein, es kam zu einem Gerangel an der Hörsaaltür. Ein Uni-Mitarbeiter war am Montag der erste Zeuge im Prozess. Er sagte aus, der steirische IBÖ-Landesleiter habe dem Rektor einen Faustschlag in den Bauch versetzt, bevor er geflüchtet sei. Der Landesleiter beschrieb das jedoch völlig anders: Der Rektor habe einem anderen Aktivisten das T-Shirt zerfetzt - er selbst habe sich nur losgerissen und den Rektor dabei am Bauch gestreift.

„Angst vor dem Rektor“

Warum er geflüchtet sei, wenn er die Aktion doch für rechtlich vertretbar halte, fragte der Richter. Theoretisch hätte er bleiben können, habe aber Angst vor dem Rektor gehabt, so der Angeklagte, der wie alle seine Mitangeklagten im Tonfall immer verbindlich blieb, ab und zu dezent mit der Schulter zuckte und dabei kein Wort unüberlegt oder zu viel sagte. Am Nachmittag werden weitere Angeklagte und Zeugen zu Wort kommen.