Betrugsvorwürfe um Grazer Murkraftwerk

Peter Pilz hat am Montag bekannt gegeben, dass er sowie andere Gegner des umstrittenen Grazer Kraftwerks eine Sachverhaltsdarstellung mit dem Vorwurf auf Untreue und Betrug einreichen werde.

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und andere sollen „Geschenk in Millionen-Höhe“ aus Steuermitteln vergeben haben, so der Vorwurf. Nun will Peter Pilz eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einreichen.

„Letzte Chance nützen“

Das Kraftwerk und der Zentrale Speicherkanal (ZSK) werde Pilz zufolge „unfassbar verschwenderisch“ errichtet. Seine Absicht sei es „Schaden für den Steuerzahlen abzuwenden“ sowie die „letzte Chance“ zu nützen. Auch der Wasserwirtschafts-Experte Martin Regelsberger sowie Kraftwerks-Gegnerin Romana Ull scheinen als Anzeiger auf.

„Die teuerste Flusskraftwerk-Baustelle Österreichs hätte es nie geben dürfen", so Ull zu den Vorwürfen. Das Projekt sei jahrelang nicht verwirklicht worden, da es viel zu teuer gewesen sei. “: „Es lag über Jahre auf Eis, bis es plötzlich ein Geschenk der Stadt an die Energie Steiermark gab“, so Ull.

Zentrales Speicherkanal „nicht notwendig“

Zu den Beschuldigten gehören neben Bürgermeister Nagel auch der ehemalige Finanzstadtrat Gerhard Rüsch (ÖVP), der Holding Graz Vorstand sowie die Energie-Steiermark Vorstände. Ihnen wird vorgeworfen, finanzielle Zuwendungen aus Steuermitteln der Grazer widerrechtlich an die Energie Steiermark - eine Aktiengesellschaft, die teils in Privatbesitz ist - zu „verschenken“.

Der Zentrale Speicherkanal, dieser wird von der Stadt Graz finanziert, sei nicht notwendig, so die Vorwürfe. „Nur das Kraftwerk braucht technisch gesehen den ZSK“, so Regelsberger, der sich im Vorfeld die technische Begründung für den Bau des ZSK genauer ansah. Auch das Land Steiermark befände sich auf der Seite der Geschädigten - dieses habe nämlich eine Förderung von sieben Millionen zugesichert.

