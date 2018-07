AK ortet große Preisunterschiede in Bädern

Auch wenn das Wetter momentan nicht mitspielt - in den Sommerferien zieht es viele in die steirischen Bäder und an die Seen. Das ist mitunter ein teures Vergnügen, wie ein aktueller Preisvergleich der Arbeiterkammer Steiermark zeigt.

Vom Eintrittspreis bis hin zu Schnitzelsemmel, Pommes und Co. hat die steirische Arbeiterkammer die Preise von insgesamt 40 Freibädern und 15 Badeseen unter die Lupe genommen - die Preisspanne ist groß: Zwei Euro Eintritt bezahlen Badgäste etwa im Naturbad Neumarkt, knapp acht Euro sind es dagegen in der Grazer Auster. Die Eintrittspreise für Kinder liegen zwischen einem Euro und 5,50 Euro pro Tag.

In puncto Familienkarte ist der Badetag für zwei Erwachsene mit zwei Kindern im Naturbad Neumarkt um sechs Euro am günstigsten, während man in der Auster Graz dafür 21,60 Euro zahlt.

Preise für Essen und Trinken sehr unterschiedlich

Auch die Preise beim Essen und Trinken variieren stark. So kostet eine Schnitzelsemmel zwischen 2,80 und 5,80 Euro; Mineralwasser kommt auf zwischen 1,20 und 2,90 Euro. Die Buffetpreise sind laut AK generell leicht gestiegen. Die Freizeitangebote bleiben vielfältig - von Trampolinspringen (zwischen sechs und neun Euro pro halber Stunde) über Tischtennis und Beachvolleyball (beides meist gratis), bis hin zu Minigolf.

Einbußen von bis zu 70 Prozent

Dabei war auch das erste Ferienwochenende für die steirischen Freibadbetreiber ein bitteres - das Wetter spielte bisher heuer nicht mit. Es gibt Einbußen von bis zu 70 Prozent; die Saison sei kaum noch zu retten, hieß es - mehr dazu in Freibadbetreiber: Saison kaum noch zu retten (8.7.2018).

