Bank in Graz überfallen

Ein bewaffneter Räuber hat Dienstagmittag eine Bank im Grazer Bezirk St. Leonhard überfallen. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß - die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.

Wie die Polizei in Sozialen Netzwerken informierte, betrat der Täter gegen 12.30 Uhr die Bankfiliale in der Leonhardstraße, Ecke Merangasse in Graz. Er habe eine Faustfeuerwaffe getragen und Geld von den Angestellten gefordert.

#Raubüberfall #Graz #Update: Das #Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Fahndung nach dem flüchtenden Mann läuft weiter auf Hochtouren. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 10. Juli 2018

Anschließend floh der Mann zu Fuß in bislang unbekannte Richtung. Umgehend wurde eine Alarmfahndung unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen eingeleitet, die mittlerweile wieder beendet ist. Doch: „Unsere Streifen fahnden - insbesondere im Stadtgebiet - weiterhin mit erhöhter Intensität“, hieß es von der Polizei auf Twitter.

Zwei Banküberfälle 2016

In Kürze will die Polizei eine Täterbeschreibung veröffentlichen. Im Vorjahr hat es in der Steiermark zwei Banküberfälle gegeben - beide konnten geklärt werden. Vor einem Monat kam es zum letzten Banküberfall im Bezirk Leibnitz - mehr dazu in Bankräuber kurz nach Überfall geschnappt (8.6.2018).