In Mur gestürzter Rollstuhlfahrer gerettet

Zu einem dramatischen Rettungseinsatz ist es am Dienstag in Leoben gekommen: Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Murtal war mit seinem Rollstuhl in die Mur gestürzt. Einsatzkräfte retteten ihn aus dem Wasser.

Der 43-Jährige hielt sich gegen 17.00 Uhr im Bereich des Bahnhofplatzes an der Mur zum Fischen auf. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit kippte er nach vorne und stürzte mit dem Rollstuhl über die Böschung in die Mur. Dem Mann gelang es jedoch, sich von einer tiefen Wasserstelle zu einer Sandbank in der Mitte des Flusses zu retten - lautstark rief er um Hilfe.

16-Jähriger hörte Hilferufe

Ein 16 Jahre alter Passant hörte ihn, sah nach - und alarmierte die Einsatzkäfte. Zwei Polizisten zogen den 43-Jährigen schließlich aus dem Wasser an das Ufer. Gemeinsam mit Feuerwehrkräften konnten sie ihn dann an Land bringen. Der 43-Jährige kam bei dem Unfall ohne Verletzungen davon, wurde an der Unfallstelle erstversorgt und konnte anschließend nach Hause fahren.