Mit Hand unter Traktor eingeklemmt

Nach einer Notbremsung ist ein Traktor am Dienstag in Kirchbach in der Südoststeiermark umgekippt - die Hand des Lenkers wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Sein Bruder befreite ihn mit einem Spaten.

Gegen 15.30 Uhr war der 37-jährige Südoststeirer mit dessen Traktor samt Heuschwader auf einer Gemeindestraße von Kirchbach nach Kleinfrannach unterwegs. Auf der schmalen Straße kam ihm plötzlich ein Müllwagen entgegen. Der 37-Jährige bremste seinen Traktor stark ab, wodurch dieser umkippte und im Straßengraben landete. Dabei wurde der Südoststeirer mit der linken Hand unter der Fahrerkabine eingeklemmt.

Von Bruder mit Spaten befreit

Sein Bruder, der kurze Zeit später zum Unfallort kam, befreite ihn mit einem Spaten. Nach der Erstversorgung wurde der Verletze ins LKH Feldbach eingeliefert - er soll einen Unterarmbruch erlitten haben. Eine Berührung zwischen den Fahrzeugen fand laut Polizei nicht statt.