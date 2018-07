„Tote Hosen“ rocken Ski-Opening in Schladming

Mit einem Konzert der Band „Die Toten Hosen“ wird Schladming in die kommende Wintersaison starten. Das wurde am Mittwoch bekanntgegeben. Die deutsche Punkrock-Band gastiert am 1. Dezember im Schladminger WM-Stadion.

Die 1982 gegründete Düsseldorfer Punk-Rock-Formation „Die Toten Hosen“ zählt mit Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikgruppen Deutschlands und füllen bei ihren Konzerten - national und international – die größten Hallen. Sie werdne zum Skiopening das Planai-Stadion rocken, hieß es in der Aussendung.

APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Lasershow in der Almhütte

Die Bühne sei ein ganz besonderes Highlight, so die Veranstalter, die auf das besondere Design als überdimensionale Almhütte mit den Maßen von 50 mal 20 Metern hinweisen. Für einen zusätzlichen Überraschungseffekt auf der fulminanten Bühne soll eine exakt choreographierte Pyrotechnik- und Lasershow sorgen.

Weiter Bands, die bei der Saisoneröffnung spielen werden sind „Donots“, „Schmutzki“ und „Last Band Standing“.

Link: