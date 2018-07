Wettstreit der Skigebiete mit Konzerten

Österreichs Skigebiete investieren viel in ihre Ski-Openings. Das führt dazu, dass zwei der größten Gebiete - Obertauern und Schladming - heuer am selben Tag Openings mit prominent besetzten Konzerten veranstalten.

Bis zum 1.Dezember ist es zwar noch lang, aber schon jetzt wird in den Skigebieten intensiv am Start in die neue Wintersaison gearbeitet. Die Ski-Openings, also die Auftaktveranstaltungen zur neuen Skisaison, haben dabei schon Tradition. Und gerade die großen Skigebiete investieren viel in ihre Ski- Openings, um möglichst viele Gäste anzulocken.

„Hosen" und" Wanda“ trennen 19 Kilometer

Obertauern und Schladming liegen Luftlinie gerade einmal 19 Kilometer entfernt. Dennoch haben beide Skigebiete ihre riesigen Auftaktveranstaltungen am selben Tag angesetzt. Am 1. Dezember haben die Skifans somit die Wahl, ob sie zum Auftakt in Obertauern die Wiener Indie-Rock-Band „Wanda“ sehen wollen, oder in Schladming die deutschen Punk-Rocker „Die Toten Hosen“ - mehr dazu in „Tote Hosen“ rocken Ski-Opening in Schladming.

Termin schon lange festgestanden

Der Termin für das Opening stand schon lange fest, erklärte Mona Maier vom Tourismusverband Obertauern. Man hoffe, dass man sich nicht gegenseitig das Wasser abgrabe. „Schade für die Region. Weil wir wären sicher auch gerne beim Toten Hosen-Konzert dabei gewesen. So haben wir die zwei am gleichen Tag. Ich glaube, vielen Gästen gehts ähnlich.“

Großer Aufwand in Schladming

In Schladming wird für das einzige Österreich-Konzert der „Toten Hosen“ im heurigen Jahr die größte Almhütte Österreichs als Bühne aufgebaut: 50 Meter breit, 20 Meter hoch und 200 Tonnen schwer - das sind die Eckdaten der sogenannten Planai-Alm-Stage. Zwei Wochen lang wird allein am Aufbau der Bühne gearbeitet.

Es zahlt sich aus

Trotzdem rentiere sich der Aufwand, sagte Planai-Chef Georg Bliem: „Die Wertschöpfung für unser Ski-Opening ist enorm. Nicht nur, dass wir 20.000 Skigäste bei dem Konzert begrüßen dürfen. Wir wissen auch, dass ungefähr die Hälften dann auch mehrere Skitage hier auf der Planai verbringt. Natürlich kommen dann noch die Hotelnächtigungen dazu, und auch die Gastronomen am Berg und im Tal haben eine enorm große Freude mit dem Ski-Opening.“

Verkehrsprobleme werden nicht erwartet

Größere Verkehrsprobleme erwarten die Veranstalter am 1. Dezember trotz der Terminkollision nicht. Wer sich nicht entscheiden kann und plant, zwischen den Ski-Openings in Schladming und Obertauern hin und her zu pendeln, der muss bei guten Straßenverhältnissen eine Fahrzeit von 30 Minuten einplanen.