Lebensrettung in Graz: Betagte Frau in Mur

Die Grazer Berufsfeuerwehr hat Donnerstagfrüh eine Frau aus der Mur gerettet. Eine Passantin entdeckte die Person im Wasser, im Bereich des Augartenstegs, und verständigte die Einsatzkräfte.

Am Weg zur Arbeit entdeckte eine Grazerin am Donnerstag eine Person, die in der Mur trieb. Die Frau verständigte um 5 Uhr 30 die Einsatzkräfte. Während sich die Grazer Berufsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen auf den Weg in den Augartenpark machte, blieb die Passantin am Ufer und beobachtete die im Wasser schwimmende Person weiter.

Laut Berufsfeuerwehr Graz wurde die Frau südlich des Augartenstegs ans Ufer getrieben. Die Feuerwehrleute konnten die betagte Frau mit einem Einsatzboot erreichen und scheinbar unverletzt an Land bringen. Die Frau wurde von Mitgliedern des Roten Kreuz versorgt und zur Beobachtung ins LKH Graz gebracht.