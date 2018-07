Schulartikelverkauf startet immer früher

Der Verkauf der Schulstartpakete ist bereits voll angelaufen, angetrieben durch große Handelsketten. Der Fachhandel zieht so gut es geht mit, macht der Schulartikelverkauf doch einen gewichtigen Teil des Jahresumsatzes aus.

Die rund 141.000 steirischen Schulkinder haben Ferien, ihre Eltern aber haben schon an das kommende Schuljahr zu denken und damit die Geldbörse zu zücken.

"Geschäft hat sich nach vorne verlagert

Für den Papierfachhandel ist jetzt Hochsaison, sagte Johannes Schüssler, Obmann der Sparte Papier und Spielzeug in der steirischen Wirtschaftskammer, denn viele Schulen haben ihre Wünsche für Hefte & Co in die Ferien mitgegeben, viele Eltern wollen das schnell erledigt haben.

„Wir im Fachhandel sagen, dass der Schulschluss der Start fürs kommende Jahr ist; es hat sich das Geschäft nach vor verlagert, auch durch die großen Diskonter in der Branche, aber auch die branchenfremden - Lebensmittelketten zum Beispiel. Der Druck ist, wenn man es richtig qualifiziert - er ist gewaltig“, so Schüssler.

Intensiver Kampf um Kunden

Der Kampf um die Kunden wird intensiv geführt - im Vorjahr gaben die steirischen Eltern für ein Startpaket ohne Schultasche im Schnitt 80 Euro bei Handelsketten, 100 Euro im Fachhandel aus. „Wir machen cirka 30 Prozent des Jahresumsatzes mit den Schulartikeln, wobei im September noch einmal ein Multiplikator kommt, wenn dann wirklich die Schule losgeht“, sagte Schüssler.

Trend zu mehr Nachhaltigkeit

Die Eltern rüsten die Kinder auch umweltbewusster aus, so Schüssler: „Man merkt auch den Trend zur Nachhaltigkeit, man versucht, Plastik zu vermeiden. Es werden zum Beispiel weniger Heftschoner verkauft, es werden auch von den Schulen weniger vorgeschrieben.“

„Früher sind sie angestanden“

Weniger Betrieb sei - in Zeiten von Diskontern und Internet - dennoch im Geschäft, sagte der Spartenobmann: „Als Kind durfte ich schon im Geschäft meiner Eltern mithelfen - ich erinnere mich: Da waren Menschentrauben, die sind alle angestanden um die Schulsachen. Das ist komplett anders geworden. Durch die Produktvielfalt der vielen Unternehmen kann man eigentlich jedes Produkt überall kaufen.“ Der Fachhandel setze weiter auf persönliche Betreuung - und auch auf die Erweiterung der Palette, kaum mehr ein Papierfachgeschäft, dass nicht auch auf andere Warengruppen, Leder beispielsweise oder Spielwaren setzt, sagte Schüssler.