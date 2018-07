Großbrand in zwei Wirtschaftsgebäuden

In zwei Wirtschaftsgebäuden an ein und demselben Hof in Rinegg im Bezirk Murau ist gestern Feuer ausgebrochen. Die beiden Gebäude brannten dabei völlig nieder.

Das Feuer ist Donnerstagmittagausgebrochen. Zuerst nur in einem der beiden Gebäude. Dann griffen die Flammen auf das angrenzende andere Gebäude über. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden. Ein Brandsachverständiger soll das klären. Die beiden Gebäude brannten bis auf die Grundmauern nieder.

Übergreifen auf Wohnhaus verhindert

Die Feuerwehren aus der Umgebung rückten mit 104 Kräften sowie 14 Fahrzeugen zu dem Großbrand aus. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Personen oder Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte aber enorm sein.