Nach Mord an Ehefrau: Prozess in Leoben

Ein Kapfenberger muss sich am kommenden Montag am Landesgericht Leoben wegen Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Der Mann wird beschuldigt, die 46-Jährige im Juni 2017 erwürgt zu haben.

Der Ehemann hatte am 24. Juni des Vorjahres gegen 22.45 Uhr selbst die Polizei gerufen. Er gab am Telefon an, seine Frau erwürgt zu haben. Als die Beamten in der Wohnung in einer Mehrparteienhaus-Siedlung eintrafen, fanden sie die tote Frau in der Küche am Boden liegend.

Motiv könnte Eifersucht gewesen sein

Die Tat dürfte der mutmaßliche Mörder zwischen 20.00 und 21.00 Uhr nach einem Streit verübt haben. Das Motiv sei laut den Beamten Eifersucht gewesen. Den Ermittlungen zufolge hatte die Frau einen Bekannten im näheren Umkreis der Siedlung, den sie immer wieder getroffen haben soll. Auch am Abend des Mordes. Die Frau war bei ihrem Bekannten zu Besuch, kam kurz nach Hause und kündigte an, wieder zu ihrem Bekannten gehen zu wollen. Da sei der Ehemann ausgerastet, schilderte er damals selbst gegenüber der Polizei. Der Verdächtige wurde am Tatort festgenommen.

Neben dem Angeklagten werden vier Zeugen sowie ein Gutachter beim Prozess gehört werden. Das Urteil ist noch für Montagabend geplant.