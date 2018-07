Vorübergehende Sperre der OP-Säle in Feldbach

Am LKH-Feldbach müssen die Operationssäle wegen einer Sanierung im Sommer gesperrt werden. Die Zentrale Sterilisationsanlage ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden.

Die Sanierungsarbeiten werden am 11. August beginnen und bis 9. September dauern. Die Patientenversorgung sei durch die Umleitung aller Akutfälle an die umliegenden Spitäler (LKH Südsteiermark, Standort Wagna, LKH Weiz, LKH Hartberg, LKH Oberwart, LKH-Universitätsklinikum Graz, UKH Graz) sichergestellt, heißt es vom LKH-Standort Feldbach.

Sterilisationsanlage schon fast 30 Jahre alt

Grund für die Sperre der OP-Säle sei die dringend erforderliche Erneuerung der Sterilisationsanlagen. Diese zentrale Anlage am LKH-Standort Feldbach ist seit 1990 in Betrieb. Nach einer Nutzungsperiode von fast drei Jahrzehnten sei die Generalsanierung nötig. Aus diesem Grund können zwischen dem 11. August und dem 9. September 2018 keine Operationen durchgeführt werden. Ausgenommen seien Kaiserschnitte, heißt es.

Keine Beeinträchtigung für medizinischen Betrieb

Der Betrieb in den Abteilungen Geburtshilfe, Neurologie, Innere Medizin und Radiologie werde während des Umbaus ohne Beeinträchtigung weitergeführt. Ebenso bleibe der Routinebetrieb in den Ambulanzen aller Fachabteilungen uneingeschränkt aufrecht. Mit allen Rettungsorganisationen und den Verantwortlichen in den umliegenden Krankenhäusern habe man die zwischenzeitige Vorgangsweise für die Patientenversorgung zeitgerecht besprochen und abgestimmt, teilt die KAGes mit.

Ab Montag, dem 10. September 2018 ist am LKH-Standort Feldbach wieder ein uneingeschränkter Normalbetrieb mit voller OP-Kapazität geplant.