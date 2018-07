Grazer Parks nach Unwettern wieder offen

Einen Monat nach dem schweren Unwetter in Graz sind die Aufräumarbeiten in Grazer Parks und auf dem Schloßberg beinahe abgeschlossen. 500 Menschen waren an den Arbeiten beteiligt.

Etwa 150 Bäume stürzten im Grazer Stadtpark und am Schloßberg um, zahlreiche weitere wurden in den Kronen beschädigt. Dank intensiver Aufräumarbeiten konnten aber jetzt beinahe alle behördlichen Sperren aufgehoben werden, die Grünflächen seien für Besucher wieder sicher zu begehen.

Kurzer Sturm mit großen Folgen

Gerade einmal 20 Minuten dauerte das verheerende Unwetter am 12. Juni mit Sturmböen bis zu 130 km/h in Graz. Aber der schneidende Wind entwurzelte oder brach rund 150 Bäume, viele von ihnen waren 50 Jahre alt oder sogar noch älter. Die Schäden belaufen sich laut Martin Nigitz, dem Leiter der Abteilung Grünraum der Stadt Graz, auf etwa eine halbe Million Euro.

Arbeiten mit speziellen Geräten

Die Aufräumarbeiten seien eine große Herausforderung gewesen, man habe auch zehn Hubarbeitsbühnen im Einsatz gehabt, sowie zahlreiche Spezialisten vor allem im Bereich der Baumpflege. Im Stadtpark wurde jeder einzelne der insgesamt 2.200 Bäume begutachtet, um Gefahren von Astbrüchen ausschließen. Allein im Stadtpark wurden 500 Tonnen Schadholz gehäckselt, das sind rund 25 Sattelzugladungen. Im Herbst werden alle 150 verlorenen Bäume wieder nachgepflanzt.

Nach Begutachtung fast alle Sperren aufgehoben

Dank des intensiven Arbeitseinsatzes, konnten jetzt beinahe alle behördlichen Sperren wieder aufghoben werden. Der Stadtpark ist wieder komplett frei, der Schloßberg großteils, so Martin Nigitz. Nur im Bereich des Kriegssteiges Richtung Norden sei noch ein kleiner Bereich gesperrt. Die Arbeiten hier werden laut Nigitz noch etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen.