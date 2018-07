Starker steirischer Handel mit USA unter Trump

2017 war für die steirische Außenwirtschaft ein sehr erfolgreiches Jahr: Der Export stieg um mehr als elf Prozent an - der höchste Zuwachs aller Bundesländer. Sehr starker Handelspartner waren die USA unter Trump.

Steirische Produkte scheinen in den Vereinigten Staaten immer beliebter zu werden: Insgesamt wurden 2017 Waren im Wert von rund 1,9 Milliarden Euro in die USA exportiert.

Trotz von Trump angekündigter Restriktionen

„Wir haben in den USA ein Plus von 36 Prozent erzielen können - das ist wirklich bemerkenswert. Hauptsächlich werden Fahrzeuge und Fahrzeugteile in die USA geliefert, aber auch Maschinen, Anlagen und elektrotechnische Waren aller Art. Das ist uns gelungen, obwohl es seitens Präsident Trump immer wieder Ankündigungen gibt, hier restriktiver vorzugehen“, so Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).

Deutschland, USA, Italien, Großbritannien

Im Vorjahr wurden erstmals weltweit steirische Waren im Wert von mehr als 21 Milliarden Euro exportiert - im Vergleich zu 2016 ein Plus von 11,6 Prozent. „Unser stärkster Handelspartner ist nach wie vor unser Nachbarland Deutschland. Dahinter folgen bereits die USA, Italien und auf Platz vier Großbritannien. Das ist auch ein Grund, warum wir als Land Steiermark bei den Brexit-Verhandlungen besonders dahinter sind, dass es hier zu guten Lösungen kommt“, so Eibinger-Miedl.

Im kommenden Jahr wird eine steirische Wirtschaftsdelegation nach Großbritannien reisen, um Kontakte zu knüpfen - mehr dazu in Trotz Brexit: Wirtschaftsfokus Great Britain (23.6.2018). Heuer stehen Mexiko und Kolumbien im Mittelpunkt der steirischen Bemühungen.

Österreichs Export-Sieger

Die Steiermark darf sich 2017 als Österreichs Export-Sieger bezeichnen: Mit einem Plus von 11,6 Prozent erzielte man den höchsten Zuwachs aller Bundesländer. Dahinter folgen Wien mit 10,1 und das Burgenland mit 9,5 Prozent. Österreichweit wurde ein Exportwachstum von 8,2 Prozent verzeichnet.