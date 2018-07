Motorradfahrer bei Unfall bei Gaishorn gestorben

In Gaishorn am See im Bezirk Liezen ist Freitagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall gestorben. Der 65-jährige Mann fuhr als Erster einer Gruppe und dürfte einen einbiegenden Kastenwagen zu spät gesehen haben.

Der Kastenwagen, gelenkt von einem 58-jährigen Mann aus dem Bezirk Liezen, war auf der B113, der Schoberpaßstraße in Richtung St. Michael unterwegs.

Gegen Hinterseite des Kastenwagens geprallt

Auf Höhe der Westeinfahrt nach Treglwang bog er links in die Ortsauffahrt ein. Zum selben Zeitpunkt nahten aus der Gegenrichtung drei Motorradfahrer. Der erste Motorradlenker, der 65-jährige Mann aus dem Bezirk Leoben, konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er prallte mit seinem Motorrad gegen die rechte hintere Seite des abbiegenden Fahrzeuges und erlitt beim folgenden Sturz tödliche Verletzungen.

Zweiter Biker schwer verletzt

Auch der zweite Motorradfahrer ein 34-jähriger Grazer, stürte. Er wurde mit schweren Verletzungen und wurde ins UKH Kalwang eingeliefert. Der dritte Motorradlenker blieb ebenso wie der Lenker des Kastenwagens unverletzt.

Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge sowie eine Obduktion des verstorbenen Motorradlenkers an.