„Holzspan-Einbrecher“ festgenommen

Die Grazer Polizei hat mehrere Einbrüche geklärt. Zwei Männer aus Bosnien und Kroatien wurden verhaftet. Sie sollen Bargeld und Schmuck gestohlen und die Tatobjekte mit Holzsspänen bei Haus- oder Gartentür markiert zu haben.

Anfang Juli hatte die Grazer Polizei vor Einbrüchen, bei denen Täter die späteren Tatobjekte mit Holzspänen markierten, gewarnt. Die Täter, hieß es damals, benutzten Holzspäne, einen bis 1,5 Zentimeter lang, die sie bei Gartentoren oder Haustüren positionierten, um zu überprüfen, ob die von ihnen ausgesuchten Tatobjekte bewohnt sind.

Schaden von mehreren Zehntausend Euro

Jetzt wurden zwei Tatverdächtige festgenommen - ein Bosnier und ein Kroate. Der 68-jährige alte Bosnier soll laut Auswertung gefundener Spuren die Einbrüche verübt haben. Er soll im Grazer Bezirk Waltendorf sowie in Klagenfurt zumindest zwei Einbrüche verübt und dabei Schmuck sowie Bargeld gestohlen haben. Der Schaden dürfte sich insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Tatwerkzeug beim Komplizen sichergestellt

Der 54 Jahre alter Kroate sei sein Komplize gewesen, hieß es von der Polizei. In seiner Wohnung in Klagenfurt sowie in seinem Fahrzeug stellten die Polizisten vermutliches Diebesgut und Tatwerkzeug sicher.

Ermittlungen laufen weiter

Beide Tatverdächtige zeigten sich bei ihrer Vernehmung nicht geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Ob die beiden für weitere Einbrüche in Frage kommen, sollen weitere Ermittlungen klären.