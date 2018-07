Motorradfahrer bei Weiz tödlich verunglückt

Ein 42-jähriger Motorradlenker ist Samstagnachmittag in Strallegg im Bezirk Weiz tödlich verunglückt. Der Obersteirer hatte in einer Linkskurve einen Randstein gestreift und war dann zu Sturz gekommen.

Der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fuhr gegen 14.45 Uhr aus Birkfeld kommend in Fahrtrichtung Ratten. Den Spuren zufolge streifte er in einer Linkskurve mit einem Reifen den etwa zehn Zentimeter hohen Randstein und einen Leitpflock, was zum Sturz geführt haben dürfte.

Eine nachkommende Motorradgruppe fand den 42-Jährigen am rechten Fahrstreifen bewusstlos liegend vor. Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden eingeleitet und die Einsatzkräfte gerufen. Das Notarzteam des Rettungshubschraubers brachten den Schwerverletzten dann ins LKH Graz - er konnte allerdings nicht mehr reanimiert werden und verstarb.

Mehrere Unfälle mit schwer verletzten Bikern

In Großreifling im Bezirk Liezen prallte ebenfalls am Samstag ein 58 Jahre alter Oberösterreicher mit seinem Motorrad gegen eine Leitschiene - er war zuvor aus unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geraten. Bei der Kollision erlitt er schwere Beinverletzungen, er wurde ins Krankenhaus nach Steyr geflogen.

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kam in St. Kathrein am Offenegg (Bezirk Weiz) nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Motorrad gegen ein parkendes Auto. Ein Arbeitskollege, der vor ihm gefahren war, bemerkte, dass sein Kollege ihm nicht mehr folgte und drehte um - er fand den 50-Jährigen schwer verletzt auf der Fahrbahn liegend und alarmierte die Rettung. Der Obersteirer wurde ins LKH Graz geflogen.

Am Samstagnachmittag stürzte schließlich auch in Kumberg im Bezirk Graz-Umgebung ein 59-Jähriger in einer Rechtskurve und rutschte samt seinem Motorrad auf ein Böschung, wo er unter seinem Fahrzeug liegen blieb. Der Mann erlitt schwere Verletzungen - er wurde ins Unfallkrankenhaus nach Graz geflogen.