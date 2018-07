Wettcafe in Graz überfallen

Ein bewaffneter Täter hat in der Nacht auf Montag ein Wettcafe in Graz überfallen und ist mit Bargeld in nicht bekannter Höhe geflüchtet. Der Räuber flüchtete zu Fuß, verletzt wurde niemand.

Der Unbekannte hatte um 0.45 Uhr das Lokal im Grazer Bezirk Lend betreten: Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte in deutscher Sprache mit österreichischem Akzent die Herausgabe von Geld; anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß. Die Frau blieb bei dem Überfall unverletzt.

Der Täter ist laut Personenbeschreibung rund zwei Meter groß und von kräftiger Statur; er trug einen schwarzen Trainingsanzug und weiße Handschuhe und führte einen dunklen Rucksack mit sich.