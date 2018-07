SPÖ-Sommerkampagne im Zeichen der Kinder

Zum Auftakt der Sommerkampagne der SPÖ Steiermark unter dem Motto „Unsere Kinder. Unsere Zukunft“ hat SPÖ-Chef Schickhofer betont, wie wichtig Rituale, Planbarkeit und Halt für Kinder seien - und den Zwölfstundentag kritisiert.

Schickhofer wehrte sich am Montag gegen aus seiner Sicht „Kurz-sichtige“ Maßnahmen der Bundesregierung - in Anspielung auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Alle Kinder müssten die gleichen Chancen auf ein gutes und erfülltes Leben haben, betonte der steirische SPÖ-Vorsitzende, egal was Mama und Papa verdienen - Stichwort Familienbonus neu.

Appell an Bundesregierung

Das Wichtigste sei aber, dass Eltern und Kinder Zeit miteinander verbringen können, so Schickhofer: „Mit diesen neuen flexiblen Arbeitszeiten, dem Zwölfstundentag, der 60-Stundenwoche, ist dieses Zeit für die Kinder nicht mehr gewährleistet. Geben wir doch unseren Kindern Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen - daher auch mein Appell an die Bundesregierung, die 60-Stundenwoche und den Zwölfstundentag noch einmal zu überdenken.“

Schickhofer kritisierte auch, dass die Bundesmittel für die Kinderbetreuung um ein Viertel gekürzt werden und kündigte in der Steiermark eine Spielplatzoffensive an; zudem werde es mehr Geld für Bibliotheken, die Kinder- und Jugendarbeit und die Vereine geben.

160.000 Euro für Ferienangebote

Die Ferienangebote unterstützt das Land mit 160.000 Euro. Rund 5.000 Kinder nehmen diese laut Ursula Lackner, Landesrätin für Jugend und Familien (SPÖ), wahr. Gerade die Tagesangebote unweit von zu Hause werden immer wichtiger, ist sie überzeugt: „Es ist aus unserer Sicht natürlich auch eine Unterstützung für die Eltern - und wenn Familien etwas miteinander unternehmen können, wenn das Angebot da ist, dann ist das die beste Zeit, die wir bieten können.“

Die Sommerkampagne der steirischen SPÖ setzt auch ganz auf die Zukunft der Kinder: Angesagt sind über den Sommer 45 Spielefeste im ganzen Land mit Kinderschminken, Riesenwuzzler und Kletterwand. In einer Postkarten-Aktion werden die Steirer aufgerufen, ihre Wünsche für die Kinder niederzuschreiben. Zu Schulbeginn ist eine Aktionswoche geplant.

