Bankräuber zu fünf Jahren Haft verurteilt

Wegen des Überfalls auf eine Bank in Großsteinbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist ein 25-Jähriger am Montag in Graz vor Gericht gestanden - er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Am 23. März betrat ein maskierter Mann die Raiffeisenbank in Großsteinbach, hielt einem Angestellten, der alleine am Kassenschalter stand, eine Gaspistole gegen den Oberkörper und forderte mit den Worten „Überfall, Geld her, schneller, schneller“, Geld. Mit der Beute in einem Plastiksack flüchtete der Täter damals in einem silberfarbenen Pkw - mehr dazu in Täter nach Banküberfall auf der Flucht (24.3.2018).

Geld für Autokauf und Urlaube

Nach knapp einem Monat hatte die Polizei den Verdächtigen ausgeforscht - mehr dazu in Banküberfall in Großsteinbach geklärt (18.4.2018). Am Montag legte der Mann vor Gericht ein Geständnis ab: Den Großteil des Geldes soll er für einen Autokauf, dem Kauf von Fahrzeugteilen, für Kreditrückzahlungen und Urlaube verbraucht haben.

Der Fall war für den Richter aufgrund des Geständnisses klar: Er verurteilte den Angeklagten zu fünf Jahren Haft, der 25-Jährige erbat sich drei Tage Bedenkzeit - das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.