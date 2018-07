Sturz von OP-Tisch: Kein Zusammenhang mit Tod

Erste Ergebnisse hat die Obduktion des verstorbenen Patienten, der im Juni kurz vor seiner Operation im LKH Graz vom OP-Tisch gerutscht war, gebracht: Der Tod des Mannes soll nicht mit dessen Sturz von dem Tisch zusammenhängen.

Laut Staatsanwalt Hansjörg Bacher sei die Todesursache Multiorganversagen gewesen. Der Patient habe massive Vorerkrankungen gehabt, zu denen auch noch eine Lungenentzündung hinzugekommen war, so Bacher.

„Keine Hinweise auf Fremdverschulden“

Der Tod stehe daher in keinem Zusammenhang mit dem Abrutschen oder auch mit der später durchgeführten Operation - mehr dazu in LKH Graz: Von OP-Tisch gerutschter Patient verstorben (11.7.2018). Es seien zwar noch schriftliche Unterlagen der Gerichtsmedizin ausständig, aber „bisher gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden“, so Bacher.