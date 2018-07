Mann übergoss Ex-Freundin mit Benzin

Ein 51 Jahre alter Mann soll Montagfrüh in Neumarkt im Bezirk Murau versucht haben, seine ehemalige Freundin anzuzünden. Danach zündete er sich selbst an - er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

In der Nacht war der Mann laut Polizei in die Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin eingestiegen - die 51-Jährige war jedoch nicht zu Hause. Als sie gegen 9.00 Uhr früh in die Wohnung kam, wartete der Tatverdächtige auf sie. Dann soll er sie weggelockt, an den Haaren festgehalten und mit Benzin übergossen haben.

Anschließend griff der 51-Jährige zu einem Feuerzeug - das sei allerdings defekt gewesen: Mehrmals soll der Mann versucht haben, seine gleichaltrige Ex-Freundin anzuzünden. Das Opfer konnte sich jedoch losreißen und flüchten. Die Frau blieb unverletzt.

Passanten eilten zu Hilfe

Daraufhin übergoss sich der Mann laut Polizei selbst mit Benzin - ihm gelang es schließlich, sich selbst anzuzünden. Mit brennendem Oberkörper rannte der 51-Jährige ins Freie, Passanten eilten zu Hilfe und löschten den Mann mit Feuerlöschern. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert.