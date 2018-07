Misshandlungen am LKH: „Spitze eines Eisbergs“

Vergangener Woche wurden Misshandlungsvorwürfe am LKH Graz Süd-West bekannt. Diese seien aber nur die Spitze eines Eisbergs, der in einem Meer von Strukturmängeln schwimme, sagt Volksanwalt Günther Kräuter.

Von einem „inadäquaten Verhalten älteren Patienten gegenüber“ war vergangene Woche in einer Aussendung der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) die Rede. Der Leiter der Abteilung für Psychiatrie am LKH Graz Süd-West, Michael Lehofer, brachte es darin auf den Punkt: Die Mitarbeiter sollen demente Patienten, die unter Aggressionen und Depressionen leiden, verbal und körperlich misshandelt haben - mehr dazu in Schwere Vorwürfe gegen vier LKH-Mitarbeiter.

Patientin bestätigt Vorwürfe Eine Patientin bestätigte im Gespräch mit dem ORF Steiermark die Vorwürfe - mehr dazu in LKH Graz Süd West: Patientin bestätigt Vorwürfe.

Verbale Misshandlungen, herabwürdigendes Verhalten oder ein grober körperlicher Umgang - Verhalten, das man nicht entschuldigen, aber erklären könne, sagt Volksanwalt Günther Kräuter: Was Kontrollen der Psychiatrie am LKH Graz in den letzten Jahren gezeigt hätten, unterscheide sich nicht von den Problemen in anderen Pflegeeinrichtungen - es fehle an Geld und damit vor allem an qualifiziertem Personal.

Zu wenig Geld vorhanden

„In der öffentlichen Einrichtung hat man zu wenig öffentliches Budget, in der anderen, die privat ist, wollen die Investoren natürlich eine Rendite sehen - hier stellen wir keinen Unterschied fest“, so Kräuter.

Damit ist auch wieder eine Debatte um Missstände in Pflegeeinrichtungen im Allgemeinen entbrannt. 100 Heime werden jedes Jahr von der Volksanwaltschaft unangekündigt besucht: „In der Hälfte aller Fälle ist nicht genügend diplomiertes Personal im Nachtdienst, und in 77 Prozent aller Heime wird nicht genügend Supervision angeboten für die Pfleger, die sich in den allermeisten Fällen sehr bemühen. Außerdem stellen wir eine bedenkliche Medikation in 56 Prozent der Alten- und Pflegeheime fest.“

Missstände in der Pflege In der Pflege alter Menschen laufe grundsätzlich etwas schief, heißt es von Seiten der Volksanwaltschaft.

Volksanwalt Günther Kräuter fordert, Geld aus dem Pflegefonds an bundesweit einheitliche Standards zu knüpfen: „Der Pflegefonds ist rund 400 Millionen Euro schwer, und hier könnte man strategisch Qualitätssicherung betreiben, beispielsweise was den Personalschlüssel betrifft. Minister Moser hat früher als Rechnungshofpräsident noch sehr engagiert eingefordert, dass man zur Steuerung dieses Instrument verwendet - davon habe ich jetzt leider nichts mehr gehört.“

KAGes-Vorstand und Drexler nehmen Stellung

Am Dienstag werden der KAGes-Vorstand und Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) erstmals persönlich Stellung zu den Misshandlungsfällen am LKH Graz Süd-West nehmen - jene Personen, die solche Vorkommnisse mitverantworten müssen, die es aber auch in der Hand haben, dass so etwas nicht wieder passiert.

