Ausgerutscht: Wanderer schwer verletzt

In Wald am Schoberpass im Bezirk Leoben ist am Dienstag ein Wanderer schwer verletzt worden: Der 78-Jährige war ausgerutscht und auf den Rücken gefallen.

Der Urlauber aus Belgien stieg gerade mit elf weiteren Wanderern vom Himmelseck in Richtung Bärensulsattel ab, als er auf einem Wandersteig ausrutschte.

Auf den Rücken gestürzt

Der 78-Jährige stürzte auf den Rücken und zog sich dabei eine Wirbelverletzung zu. Nach der Erstversorgung wurde der Belgier mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Rottenmann geflogen.