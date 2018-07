Altern: Große Herausforderung für Gemeinden

In Bad Aussee finden ab Mittwoch die kommunalen Sommergespräche zu den Themen Altern und Pflege statt. Vor allem kleinere Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen im Bezug auf die Pflege.

Der Pflegebedarf in den kommenden Jahren bringt für kleinere Gemeinden sowohl finanzielle, als auch personelle Probleme mit sich, so Gemeindebundpräsident Erwin Dirnberger.

Ausbau von 24-Stunden-Betreuung

Aber auch auf andere Bedürfnisse müsse man sich durch die immer älter werdende Bevölkerung einstellen: „Natürlich muss man die Unterstützung verstärken für die mobile Betreuung, die punktuell stattfindet, auch die 24-Stunden-Betreuung weiter ausbauen, damit der Zug in die Heime nicht so anhält, wie er derzeit ist“, so Dirnberger. Durch die Abschaffung des Pflegeregresses hätte dieser enorm zugenommen.

Je länger die Bürger zuhause in ihren eigenen vier Wänden versorgt werden können, desto mehr Vorteile habe das für jeden einzelnen, aber auch für die Gemeinden, betont Dirnberger: „Wenn man die ältere Generation möglichst lange zuhause versorgen kann, dann ist das natürlich für alle Beteiligten, für die Gemeinde, wo die Person wohnhaft ist, wichtig und wertvoll, weil ja je nach Bevölkerung auch die finanziellen Mittel fließen.“, so Dirnberger.

Kooperation von Bund, Land und Gemeinden nötig

Aber auch die andere Gemeinde stehe vor der Herausforderung, eine dementsprechende Infrastruktur wieder zu schaffen. Vorbilder gebe es derzeit Dirnberger zufolge nicht wirklich - alle Gemeinden österreichweit und darüber hinaus hätten in etwa mit denselben Problemen zu kämpfen.

In Bad Aussee will man bis Freitag zumindest Ideen sammeln: „Man nimmt immer Anregungen mit, auch für die Politik, wo man dann in den dementsprechenden Gremien diskutiert und Überlegungen anstellt, wie kann man das umsetzen, Schritt für Schritt. Als einzelne Gemeinde tut man es ich sowieso immer schwer, weil man das immer nur in einer gewissen Region behandeln kann“, so Dirnberger.

Das Bewusstsein sei jedenfalls in allen Gremien vorhanden: Nur durch eine Kooperation zwischen Bund, Land und Gemeinden könne man die Herausforderungen meistern.

